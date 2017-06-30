Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017? (Опрос)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
2 июля в России завершится Кубок конфедераций-2017.
Финальный матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург».
В нем сойдутся действующие чемпионы мира сборная Германии и победители двух последних Кубков Америки - команда Чили.
Напомним, команды уже встречались друг с другом 22 июня во втором туре группового этапа. Та игра завершилась вничью - 1:1. На гол Алексиса Санчеса точным ударом ответил Ларс Штиндль.
Кому достанется трофей в воскресенье?
Матч
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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