Сергей Семак: Большого количества новичков в «Уфе» не будет, стараемся жить по средствам

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о приоритетах в трансферной политике клуба.

- Большого количества новичков не будет. Может быть, появятся два-три игрока, которые смогут усилить команду. Нужно укреплять и тренерский штаб, поскольку сейчас работаем в усеченном составе. Мы понимаем, какие позиции нуждаются в усилении, но прежде всего отталкиваемся от тех возможностей, которые есть у клуба. У нас небольшая, скромная команда, стараемся жить по средствам. Это, наверное, главное в нашей селекционной политике.

Думаю, нам нужно по одному игроку в каждую линию: защитник, полузащитник, нападающий. Нам нужно укреплять состав и усиливать конкуренцию, чтобы мы могли использовать максимум возможностей. Хорошая конкуренция ещё никому не мешала, поэтому мы должны двигаться в этом направлении, - рассказал Семак.

Напомним, в чемпионате России-2016/17 «Уфа» заняла седьмое место (лучший результат в истории клуба).

15 июля в первом туре нового первенства подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с клубом-новичком лиги «Тосно».

