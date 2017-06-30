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Абель Санчес: Головкин победит Альвареса по очкам или нокаутирует его в конце боя

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом. 

- Это будет сложный бой для обоих парней, оба будут пропускать удары. Мое мнение: Альварес будет потрясен, и Головкин либо победит по очкам со счетом 116-112, либо нокаутирует соперника в 11 или 12 раунде.

Оба пойдут вперед и будут наносить удары, не боясь пропустить в ответ. И Геннадий, и Сауль обладают большой мощью и хорошими защитными навыками, и они будут биться на радость болельщикам, пока кто-то не возьмет верх. Думаю, это произойдет где-то в седьмом-восьмом раунде, после чего Головкин начнет доминировать. Но это не значит, что Канело сдастся, потому что он настоящий воин, - заявил Санчес.

Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBС и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.


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