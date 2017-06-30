Владимир Стржалковский: В результате неэффективного управления «Динамо» оказалось в критическом положении

Председатель ВФСО, председатель Центрального совета спортобщества «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о кризисе в одноименном столичном хоккейном клубе.

- Проблемы хоккейного «Динамо» достаточно серьезные и важные. Центральный совет ВФСО «Динамо» является учредителем ОХК, но сама форма собственности АНО не позволяет управлять клубом, организовывать проверки и контролировать деятельность этой организации. АНО сама себя контролирует. Я не ищу никаких рычагов влияния.

Просто считаю эту форму собственности неправильной. В 2015 году на президиуме ВФСО «Динамо» единогласно было принято решение о реорганизации ее в акционерное общество (АО). Но реализовано это не было. Юридически общество «Динамо» не могло войти в управление АНО без согласия руководителей этого хоккейного клуба. Фактически им управляет единолично его гендиректор Андрей Сафронов. И в результате неэффективного и непрозрачного управления клуб оказался в своем нынешнем катастрофическом финансовом положении, - рассказал Стржалковский.

Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором по сумме пяти встреч уступило в серии СКА (1-4).