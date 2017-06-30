Вандерсон: Сделаю все, чтобы подойти к матчу со «Спартаком» во всеоружии

Нападающий московского «Динамо» Вандерсон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в первом туре чемпионата России-2017/18.

- В России сильный чемпионат, а это самое важное для спортсменов. В РФПЛ достаточно хороших команд. Нам важно проявить себя с лучшей стороны в первой части первенства. Не нужно загадывать, какое место мы можем занять. Нужно настраиваться на каждый матч.

Слышал, что уже в первом туре нас ожидает встреча со «Спартаком», который стал чемпионом. Знаю, что исторически это главный соперник «Динамо». Этот матч имеет большое значение не только для болельщиков, но и для нас. Очень люблю играть в дерби - на таких играх прекрасная атмосфера. Сделаю вск возможное, чтобы подойти к этому матчу во всеоружии, - рассказал Вандерсон.

Напомним, ранее бразильский форвард защищал цвета «Краснодара».

Матч «Спартак» - «Динамо» состоится 18 июля на «Открытие Арене».

