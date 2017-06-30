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Сергей Фурсенко: Выход Аршавина на новый стадион «Зенита» если не обрушит его, то точно сотрясет

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не исключил возможность возвращения в команду бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

- Если наш главный тренер сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет. Пока я не обсуждал с Манчини кандидатуру Аршавина, но обязательно подниму этот вопрос.

Андрей Сергеевич - это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. Он до сих пор имеет хорошие футбольные кондиции, - цитирует Фурсенко агентство ТАСС.

Напомним, с 2016 года Андрей Аршавин играет за «Кайрат» в чемпионате Казахстана.

Ранее полузащитник провел 376 матчей за «Зенит», забив 80 мячей.



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