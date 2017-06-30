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Яромир Ягр: Я не получил ни одного звонка от менеджеров клубов НХЛ

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

45-летний чешский форвард Яромир Ягр пока не знает, в каком клубе он продолжит карьеру.

«Я постоянно слышу, что все свободные агенты получили предложения от 10-12 клубов НХЛ. Мне не поступило ни одного звонка от менеджеров. Наоборот, я пытаюсь дозвониться им, но никто не берет трубку», - написал Ягр в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что «Флорида» готова продлить контракт с Ягром при условии снижения его зарплаты.

В прошедшем сезоне Яромир набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).

Рынок свободных агентов в Национальной хоккейной лиге откроется 1 июля. 

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