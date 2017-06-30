Яромир Ягр: Я не получил ни одного звонка от менеджеров клубов НХЛ
45-летний чешский форвард Яромир Ягр пока не знает, в каком клубе он продолжит карьеру.
«Я постоянно
слышу, что все свободные агенты получили предложения от 10-12 клубов НХЛ.
Мне не поступило ни одного звонка от менеджеров. Наоборот, я пытаюсь дозвониться им,
но никто не берет трубку», - написал Ягр в своем твиттере.
Everywhere I look,I read:all FA getting calls from10-12teams. Me0 calls.On the contrary,I'm trying to call them,and no ones picking up.😀😳🇨🇿— Jaromir Jagr (@68Jagr) 29 июня 2017 г.
FA 1994- all GMs called , FA 2017- 0 calls🏆😀 pic.twitter.com/7uLJm95CAB— Jaromir Jagr (@68Jagr) 29 июня 2017 г.
Ранее сообщалось, что «Флорида» готова продлить контракт с Ягром при условии снижения его зарплаты.
В прошедшем сезоне Яромир набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах.
Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).
Рынок свободных агентов в Национальной хоккейной лиге откроется 1 июля.