Реванш Кличко - Джошуа может состояться в Лас-Вегасе

Повторный поединок между британским тяжеловесом Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в Лас-Вегасе осенью текущего года.

- Я веду переговоры с менеджером Кличко Берндом Бенте и мы обсуждаем, в частности, возможные арены для проведения боя. Сейчас среди других вариантов Вегас немного вырвался вперед. Нигерия по-прежнему остается в списке, как и Дубай, а также, конечно, Кардифф. Но, как я и сказал, Лас-Вегас пока лидирует, - заявил менеджер Джошуа Эдди Хирн.

Напомним, 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. В данный момент он владеет чемпионскими поясами IBF и WBA.



Украинский тяжеловес пока официально не объявил о своем намерении продолжить спортивную карьеру, но, согласно контракту на первый поединок с Джошуа, он имел право на реванш в случае поражения.





