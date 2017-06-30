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День в истории. 23 года назад Марадона покинул чемпионат мира из-за положительной допинг-пробы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Диего Марадона был капитаном сборной Аргентины на ЧМ-1994
Диего Марадона был капитаном сборной Аргентины на ЧМ-1994

30 июня 1994 года легендарный форвард сборной Аргентины Диего Марадона был вынужден покинуть чемпионат мира 1994 года, который проходил в США.

Напомним, Марадона привел сборную своей страны к победе на чемпионате мира-1986, а четыре года спустя команда дошла до финала на мундиале в Италии, где уступила немцам со счетом 0:1.

На мировом первенстве 1994 года аргентинцы стартовали с двух побед: были повержены сборные Греции (4:0) и Нигерии (2:1). После матча с африканцами Диего сдал допинг-тест, по итогам которого в его организме были обнаружены следы применения запрещенного препарата эфедрина.

Марадона уверял, что это вещество содержалось в лекарстве от гриппа, которое он применял. Однако футболист был вынужден покинуть национальную команду в разгар турнира. Срок его последующей дисквалификации составил 15 месяцев.

- Они отрезали мне ноги, - так прокомментировал знаменитый бомбардир свое отстранение. 

Диего Армандо больше не провел за сборную Аргентины ни одного матча.

На ЧМ-1994 команда в его отсутствие уступила болгарам (0:2), а затем румынам (2:3) в 1/8 финала.

Москва встречает Диего Марадону

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