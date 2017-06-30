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Владимир Стржалковский: «Динамо» - не команда чемпионских амбиций

Источник:  «Известия»Комментарии

Председатель Центрального совета спортобщества «Динамо» рассказал о перспективах одноименного футбольного клуба в чемпионате России-2017/18.

- Сейчас укрепляется команда. Конечно, это не команда чемпионских амбиций с точки зрения зарплат игроков. Но понятно, на что клуб сегодня может рассчитывать в плане трансферной политики. Когда существует понимание, на что жить и как зарабатывать средства, работа ведется правильно. Когда нет такого понимания, но есть крики: «Дайте денег, иначе всё будет плохо!», то возникает вопрос, кому будет хорошо, если эти деньги выделят конкретно тем, кто кричит.

Например, в случае с хоккейным клубом заявленный на ближайший год объем средств достаточно большой. Он не может обеспечиться одними деньгами ВТБ. Но почему-то другие спонсоры не идут помогать ОХК. Руководителям клуба надо задуматься о причинах такой проблемы. С футбольным «Динамо» все гораздо прозрачнее и последовательнее, - заявил функционер.

Напомним, по итогам сезона-2016/17 столичное «Динамо» получило право вернуться в премьер-лигу после годичного отсутствия. 

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