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Букмекеры считают сборную Германии фаворитом финала Кубка конфедераций

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

2 июля в России завершится Кубок конфедераций-2017. 

Финальный матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург».

В нем сойдутся действующие чемпионы мира сборная Германии и победители двух последних Кубков Америки - команда Чили.

По прогнозам букмекеров, немцы являются фаворитами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2,47. Котировки на победу чилийцев - 2,97. На ничью - 3,28.

Коэффициент на то, что сборная Германии в воскресенье возьмет трофей - 1,77. На итоговый триумф южноамериканцев можно поставить с коэффициентом 2,07.

Напомним, команды уже встречались друг с другом 22 июня во втором туре группового этапа. Та игра завершилась вничью - 1:1. На гол Алексиса Санчеса точным ударом ответил Ларс Штиндль.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

Матч

Чили - Германия

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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