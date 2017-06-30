Букмекеры считают сборную Германии фаворитом финала Кубка конфедераций

2 июля в России завершится Кубок конфедераций-2017.

Финальный матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург».

В нем сойдутся действующие чемпионы мира сборная Германии и победители двух последних Кубков Америки - команда Чили.

По прогнозам букмекеров, немцы являются фаворитами. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2,47. Котировки на победу чилийцев - 2,97. На ничью - 3,28.

Коэффициент на то, что сборная Германии в воскресенье возьмет трофей - 1,77. На итоговый триумф южноамериканцев можно поставить с коэффициентом 2,07.

Напомним, команды уже встречались друг с другом 22 июня во втором туре группового этапа. Та игра завершилась вничью - 1:1. На гол Алексиса Санчеса точным ударом ответил Ларс Штиндль.