Снейдер может стать игроком «Сампдории»
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в итальянской серии А.
По данным Sky Sport Italia, клуб из Генуи уже согласовал с 33-летним голландцем условия личного контракта.
Снейдер может подписать двухлетнее соглашение с годовым окладом в размере 2,5 миллионов евро. Однако трансфер еще должен утвердить главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло.
В прошедшем чемпионате Турции Уэсли провел 28 матчей, забив 5 мячей.
Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Голландии на чемпионате мира-2010 в ЮАР может перейти в «Зенит».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически