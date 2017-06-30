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Снейдер может стать игроком «Сампдории»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в итальянской серии А. 

По данным Sky Sport Italia, клуб из Генуи уже согласовал с 33-летним голландцем условия личного контракта.

Снейдер может подписать двухлетнее соглашение с годовым окладом в размере 2,5 миллионов евро. Однако трансфер еще должен утвердить главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло.

В прошедшем чемпионате Турции Уэсли провел 28 матчей, забив 5 мячей.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Голландии на чемпионате мира-2010 в ЮАР может перейти в «Зенит». 

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