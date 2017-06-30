Снейдер может стать игроком «Сампдории»

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в итальянской серии А.

По данным Sky Sport Italia, клуб из Генуи уже согласовал с 33-летним голландцем условия личного контракта.

Снейдер может подписать двухлетнее соглашение с годовым окладом в размере 2,5 миллионов евро. Однако трансфер еще должен утвердить главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло.

В прошедшем чемпионате Турции Уэсли провел 28 матчей, забив 5 мячей.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Голландии на чемпионате мира-2010 в ЮАР может перейти в «Зенит».

