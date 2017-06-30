Германия - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

1. Сборная Германии разгромила мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций-2017.

2. Финальный матч турнира Чили - Германия состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. По мнению букмекеров, шансы подопечных Йоахима Лева на завоевание трофея немного предпочтительнее.

3. Состав «Ростова» пополнил центральный защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон. В прошлом сезоне он защищал цвета испанской «Гранады».

4. А бывший лидер атак ЦСКА Сейду Думбия со дня на день станет игроком лиссабонского «Спортинга».

5. Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о том, что Лучано Спаллетти за годы, проведенные в нашей стране, так и не освоил азы русского языка.

6. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не исключил возможность возвращения в команду Андрея Аршавина, ныне играющего в чемпионате Казахстана за «Кайрат».

7. Легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру пока не предлагают новый контракт в Национальной хоккейной лиге. Продолжит ли 45-летний ветеран карьеру игрока?

8. Повторный поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF и WBA британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться в Лас-Вегасе.

9. Один из лидеров сборной Голландии последнего десятилетия Уэсли Снейдер может перейти из «Галатасарая» не в «Зенит», а в итальянскую «Сампдорию».

10. Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не уверен в том, что нынешним летом клуб сможет позволить себе громкие трансферы.

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