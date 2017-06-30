Анна Богалий о словах Резцовой: У нас «постельного режима» не было
Двукратная
олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете Анна Богалий прокомментировала слова
трехкратной победительницы Олимпиад Анфисы Резцовой о «постельном режиме» в
сборной России.
«Я даже не знаю, в какую
область подобные домыслы отнести. Когда я попадала в сборную, у нас всё было по
результату. Мы понимали, что если попадаем, то попадаем. Критерии отбора соблюдались.
И ничего такого в мою бытность не было. Может быть, я это не застала. Я думаю,
что нужно коллег по цеху спросить. Я уверена, что в нашей команде такого не
было», - цитирует Богалий НСН.
«Плохое началось уже в мою
бытность, в переходные девяностые. Пошла мода на «постельный режим», чтоб
тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились
тренерам, и в команды брали… Не по спортивным способностям, а по постельным!
Стали скатываться»,- заявила ранее Резцова.