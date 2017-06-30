Анна Богалий о словах Резцовой: У нас «постельного режима» не было

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону в эстафете Анна Богалий прокомментировала слова трехкратной победительницы Олимпиад Анфисы Резцовой о «постельном режиме» в сборной России.

«Я даже не знаю, в какую область подобные домыслы отнести. Когда я попадала в сборную, у нас всё было по результату. Мы понимали, что если попадаем, то попадаем. Критерии отбора соблюдались. И ничего такого в мою бытность не было. Может быть, я это не застала. Я думаю, что нужно коллег по цеху спросить. Я уверена, что в нашей команде такого не было», - цитирует Богалий НСН.

«Плохое началось уже в мою бытность, в переходные девяностые. Пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали… Не по спортивным способностям, а по постельным! Стали скатываться»,- заявила ранее Резцова.