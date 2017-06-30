Росс Браун: Феттель не должен был так себя вести, но Формуле-1 нужны такие эмоции

Спортивный руководитель Формулы-1 Росс Браун, заявил, что не поддерживает импульсивное поведение Себастьяна Феттеля в Баку, однако, по его мнению, в этом поступке есть нужные спорту эмоции.

«Себастьян не должен был этого делать, поэтому получил наказание. Если бы не техническая проблема, Льюис бы выиграл гонку, и всё было бы по-другому. Это действие не было заранее обдумано, скорее, это – всплеск адреналина и страсти в организмах этих парней.

Да, такого не должно было случиться, но это именно та страсть, которую мы хотим видеть от двух гонщиков, сражающихся за чемпионство. Себастьян осознает свою ошибку, и она станет ему уроком. Пускай и дальше гонщики будут показывать свои эмоции, но не в таком сыром виде, как в Баку», - цитирует Брауна Autosport.

Напомним, что во время Гран-при Азербайджана дважды столкнулись Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.