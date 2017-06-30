В субботу Паредес пройдет медобследование в «Зените»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны достигли договоренности о переходе. Медобследование состоится утром в ближайшую субботу. Что касается другого игрока «Ромы» Костаса Маноласа, то вопрос о его переходе пока не решен.

В прошедшем сезоне 23-летний Леандро Паредес провел 41 матч за «Рому» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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