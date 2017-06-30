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День в истории. Майклу Фелпсу исполнилось 32 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый американский пловец Майкл Фелпс. Ему исполнилось 32 года.

Фелпс – абсолютный рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей во всех видах спорта – 23. 13 раз он завоевывал золото на индивидуальных дистанциях и 10 – в эстафетах. Всего в его активе 28 олимпийских медалей, что также является рекордом. 26-кратный чемпион мира. В его активе 37 мировых рекордов.

Напомним, что после Олимпиады-2016 в Рио Фелпс объявил об уходе из спорта.

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