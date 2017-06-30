День в истории. Майку Тайсону исполнился 51 год
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения знаменитый
американский боксер Майк Тайсон. Ему исполнился 51 год.
Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Признавался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Самый молодой чемпион мира в тяжелом весе (в 20 лет 144 дня), Самый молодой абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (в 21 год). Автор наибольшего количества быстрых нокаутов (девять нокаутов менее ем за одну минуту).
Провел 58 боев на профессиональном ринге. Одержал 50 побед (44 – нокаутом) при шести поражениях. Два боя были признаны несостоявшимися.
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