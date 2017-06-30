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Криштиану Роналду: Не буду обсуждать свое будущее ни с кем

Источник:  ASКомментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не намерен больше обсуждать свое дальнейшее будущее.

«Я ни с кем не буду говорить о своем будущем», - приводит слова Роналду AS.

Напомним, Роналду недоволен обвинениями в свой адрес от испанской прокуратуры. Нападающий настроен на уход из команды, о чем уже уведомил президента клуба Флорентино Переса.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.

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