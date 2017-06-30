Думбия прилетел в Лиссабон на подписание контракта со «Спортингом»
Источник: RecordКомментарии
Как сообщает португальское издание Record, уже в сегодня форвард может подписать контракт со «Спортингом» после
прохождения медосмотра.
Напомним, Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по
2015 года. В составе сборной Кот-д'Ивуара он стал победителем Кубка африканских
наций-2015.
В прошлом сезоне 29-летний ивуариец играл на
правах аренды за «Базель» и с 20 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата
Швейцарии.
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