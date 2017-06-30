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Юрий Борзаковский: Легкоатлеты на чемпионат мира в Кению не поедут

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что российские легкоатлеты на выступят на юношеском чемпионате мира в Кении из соображений безопасности. 

«Мы, конечно, очень рады тому, что IAAF допустила еще девятерых наших спортсменов до участия в международных соревнованиях. Однако в ту же Кению имеют право поехать только наши юные спортсмены, разрешения ехать туда тренерам и персоналу нет. Я как главный тренер сборной выступил против поездки наших детей на этот турнир из соображений безопасности.

Мы не можем отправить в Кению наших юных спортсменов без сопровождения. Все-таки, как вы знаете, Кения не самая благополучная страна, и многие сборные отказались туда ехать. Кроме того, мы руководствуемся заботой о здоровье спортсменов, которым в кратчайшие сроки нужно было бы сделать различные прививки, необходимые для поездки в Кению», - цитирует Борзаковского ТАСС.

Напомним, что ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила выступать россиянам на юношеском чемпионате мира под нейтральным флагом.

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