Джимми Батлер: Узнал про обмен в «Миннесоту», когда играл в карты

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джимии Батлер признался, что узнал про свой обмен за игрой в карты.

«Я слышал слухи от знакомых, но мою фамилию уже так часто использовали в слухах, что я внимания не обратил. Потом мой агент позвонил мне и рассказал про случившееся. В тот момент я играл в карты с Кармело Энтони и Дуэйном Уэйдом. Кстати, в карты я тогда тоже выиграл, поэтому тот вечер был победным», - приводит слова Батлера ESPN.

Напомним, «Чикаго Буллз» обменяли Батлера и 16-й пик драфта на защитников «Миннесоты» Криса Данна и Зака Лавина.