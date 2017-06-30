Кенни Смит: «Хьюстон» не станет сильнее с Крисом Полом

Бывший игрок НБА Крис Смит заявил, что «Хьюстон Рокетс» после прихода разыгрывающего Криса Пола не станет суперкомандой.

«Я счастлив за «Хьюстон», теперь Хардену не нужно будет таскать мяч в полном одиночестве. Это пойдет на пользу всей команде.

Кто из них будет бросать в решающие моменты? Разумеется, этим парнем будет бородач Харден.

Однако «Рокетс» так и не стали суперкомандой, у них слишком мало звезд в составе. Сложно сказать, получится ли у них еще какой-то обмен, но пока это просто хорошая команда. Время покажет», - приводит слова Смита TMZ.

Напомним, что «Лос-Анджелес Клипперс» обменяли Пола Пола в «Хьюстон» на Беверли, Уильямса и Деккера.

Отметим, что с 1 июля Пол мог стать свободным агентом. Спортсмен известил «Клипперс» о том, что подпишет контракт с «Хьюстоном», и потому клуб решился на его обмен.

Ранее сообщалось, что к игроку также проявляли интерес в «Сан-Антонио Сперс», однако сам защитник предпочел «Рокетс».

Добавим, что в минувшем сезоне Пол набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.