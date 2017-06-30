Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон- : -Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Теннис  Конта- : -Плишкова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.

«В данный момент три клуба РФПЛ проявляют интерес к Рыбусу, и мы планируем встретиться с их представителями на следующей неделе. Мацею очень интересно продолжение карьеры в России, но если он и будет выбирать между российскими клубами, то это будет либо ЦСКА, либо «Локомотив». Возможно, будет еще один клуб, но в данный момент я не буду разглашать его название.Помимо России, есть предложения из Германии, Польши, Италии и от одного клуба из английского чемпионшипа», - цитирует агента ТАСС.

Напомним, Рыбус с 2012 по 2016 год играл за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»). В прошлом сезоне 27-летний хавбек провел 28 матчей за «Лион» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛСмолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Манолас не перейдет в «Зенит»Защитник «Ромы» Костас Манолас не станет игроком «Зенита». Об этом сообщают несколько итальянских СМИ, в том числе Sportitalia и Corierre Giallorosso.Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по СмоловуСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит». Он сказал, что эта информация не соответствует действительности.«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»Бывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.Марко Петкович может перейти в «Спартак»Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».Клаудио Раньери: Как можно считать Доннарумму предателем?Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери выразил слова поддержки голкиперу «Милана» Джанлуидже Доннарумме.Думбия прилетел в Лиссабон на подписание контракта со «Спортингом»Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу из «Ромы» в лиссабонский «Спортинг». Он прибыл в Лиссабон на подписание контракта.Криштиану Роналду: Не буду обсуждать свое будущее ни с кемНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не намерен больше обсуждать свое дальнейшее будущее.В субботу Паредес пройдет медобследование в «Зените»Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Снейдер может стать игроком «Сампдории»Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в итальянской серии А.Сергей Семак: Большого количества новичков в «Уфе» не будет, стараемся жить по средствамГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о приоритетах в трансферной политике клуба.Думбия продолжит карьеру в «Спортинге»Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу из «Ромы» в лиссабонский «Спортинг».Чичарито: Надеюсь, скоро русские игроки заиграют в лучших командах ЕвропыНападающий сборной Мексики Чичарито поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).Тульский «Арсенал» просматривает черногорского защитникаНа просмотре в «Арсенале» находится черногорский защитник Ристо Радунович, сообщает пресс-служба тульского клуба.Константин Сарсания: Лодыгин в ПАОКе? Следующий месяц он точно в «Зените», а дальше - кто знаетСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о возможном уходе вратаря Юрия Лодыгина в ПАОК.Петкович отказался переходить в «Спартак»Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отказался переходить в московский «Спартак», утверждает портал Novosti.rs.Гилерме: Нельзя винить одного Акинфеева в поражении от МексикиГилерме: Нельзя винить одного Акинфеева в поражении от МексикиВратарь сборной России и «Локомотива» рассказал, что думает об ошибке Акинфеева, судействе в матче с Мексикой и игре Криштиану Роналду.«Челси» проявляет интерес к Боатенгу, игрок согласен перебраться на «Стэмфорд Бридж»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Daily Mirror.Марио Фернандес: Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить из ЦСКАБразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с армейским клубом.
Футбол
Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»
Футбол
Думбия прилетел в Лиссабон на подписание контракта со «Спортингом»
Бокс
День в истории. Майку Тайсону исполнился 51 год
Плавание
День в истории. Майклу Фелпсу исполнилось 32 года
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Мацей Рыбус
Мацей Рыбусвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы