Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»

Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.

«В данный момент три клуба РФПЛ проявляют интерес к Рыбусу, и мы планируем встретиться с их представителями на следующей неделе. Мацею очень интересно продолжение карьеры в России, но если он и будет выбирать между российскими клубами, то это будет либо ЦСКА, либо «Локомотив». Возможно, будет еще один клуб, но в данный момент я не буду разглашать его название.Помимо России, есть предложения из Германии, Польши, Италии и от одного клуба из английского чемпионшипа», - цитирует агента ТАСС.

Напомним, Рыбус с 2012 по 2016 год играл за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»). В прошлом сезоне 27-летний хавбек провел 28 матчей за «Лион» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.



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