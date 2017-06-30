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Тимофей Мозгов: Чтобы стать чемпионом, нужно обращать внимание на детали

Источник:  БК «Бруклин Нетс»Комментарии

Российский центровой «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов заявил, что будет много работать, чтобы помочь своей новой команде выйти на чемпионский уровень.

«Я видел, как тренируются настоящие чемпионы. Это значит, что нужно быть профессионалом 24 часа в сутки. Все должно быть учтено, тренировки, правильный сон, питание… Нужно обращать внимание на абсолютно каждую деталь. Я уже начал готовится к новому сезону», - приводит слова Мозгова официальный сайт «Нетс».

Напомним, Мозгов был обменян из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин Нетс», в «Лейкерс» переехал центровой Брук Лопес, а также клуб получил право выбора на  драфте под 27-м номером.

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