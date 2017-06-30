Док Риверс: Обмен Пола получился очень удачным

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс заявил, что считает удачной сделку с «Хьюстон Рокетс» по обмену разыгрывающего Криса Пола.

«Мне нравится, как все закончилось в итоге. Я считаю, что мы победили в сложившейся ситуации, проделав огромную работу. Получить Беверли, Деккера и Монтрезла – круто! Теперь будем усердно готовится к новому сезону», - приводит слова Риверса The Score.

Напомним, что «Лос-Анджелес Клипперс» обменяли Пола Пола в «Хьюстон» на Беверли, Уильямса и Деккера.

Отметим, что с 1 июля Пол мог стать свободным агентом. Спортсмен известил «Клипперс» о том, что подпишет контракт с «Хьюстоном», и потому клуб решился на его обмен.

Добавим, что в минувшем сезоне Пол набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.