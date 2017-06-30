Дуэйн Уэйд: Рад, что Крис Пол выбрал собственный путь

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд прокомментировал переход разыгрывающего Криса Пола из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Хьюстон Рокетс».

«Я рад за своих друзей, когда они счастливы. Поздравляю моего брата Криса Пола, что он выбрал свой собственный путь», - написал Уэйд в своем твиттере.

Напомним, что «Лос-Анджелес Клипперс» обменяли Пола Пола в «Хьюстон» на Беверли, Уильямса и Деккера.

Отметим, что с 1 июля Пол мог стать свободным агентом. Спортсмен известил «Клипперс» о том, что подпишет контракт с «Хьюстоном», и потому клуб решился на его обмен.

Добавим, что в минувшем сезоне Пол набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.