Кенни Аткинсон: Опыт Мозгова поможет «Нетс»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Аткинсон заявил, что команде пригодится чемпионский опыт центрового Тимофея Мозгова.

«Тимофей много повидал в лиге и видел команды на разных стадиях развития. Он принял важное участие в чемпионстве «Кливленда» и может поделиться с нами всеми деталями, которые нам помогут. Я хочу побольше у него узнать обо всем», - приводит слова Аткинсона официальный сайт «Нетс».

Напомним, Мозгов был обменян из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин Нетс», в «Лейкерс» переехал центровой Брук Лопес, а также клуб получил право выбора на драфте под 27-м номером.