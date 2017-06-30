Джимми Батлер: Каждый может высказать мне претензии, просто позвонив

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Джимми Батлер заявил, что не собирается избегать общения с болельщиками команды.

«Если кто и будет брать на себя ответственность, то этим парнем буду я. Я такой человек и не боюсь этого. Если болельщики захотят мне что-то сказать, то вот мой номер телефона - 773 899 6071. Звоните, стесняться не нужно», - приводит слова Батлера ESPN.

Напомним, «Чикаго Буллз» обменяли Батлера и 16-й пик драфта на защитников «Миннесоты» Криса Данна и Зака Лавина.