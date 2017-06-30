Клаудио Раньери: Как можно считать Доннарумму предателем?

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери выразил слова поддержки голкиперу «Милана» Джанлуидже Доннарумме.

«Эта ситуация вообще не связана с деньгами, а про предательство слышать вообще смешно. Парень возобновит контракт, если будет надежда на проект, в котором он играет. Тут скорее речь идет про личные амбиции. Если Джиджи станет игроком «Реала», то может несколько раз выиграть Лигу чемпионов. А если останется в «Милане» - то это будет признаком большой любви», - приводит слова Раньери Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», однако потом передумал и намерен заключить новое соглашение на год, с возможностью затем стать игроком «Реала».