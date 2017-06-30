Вратарь «Лутона» Кинг завершил карьеру в 20-лет из-за депрессии
Источник: BBCКомментарии
Голкипер клуба четвертого
английского дивизиона «Лутон Таун» принял решение завершить карьеру в 20 лет.
Об этом сообщает ВВС.
Сообщается, что причиной такого решения стала депрессия, от которой страдает спортсмен. Клуб заявил, что с пониманием относится к решению вратаря и выражает ему поддержку.
Кинг провел четыре матча за первую команду «Лутона». Он отметил, что надеется продолжать играть в футбол, но уже на любительском уровне.
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