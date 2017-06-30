Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон- : -Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Теннис  Конта- : -Плишкова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вратарь «Лутона» Кинг завершил карьеру в 20-лет из-за депрессии

Источник:  BBCКомментарии

Голкипер клуба четвертого английского дивизиона «Лутон Таун» принял решение завершить карьеру в 20 лет. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что причиной такого решения стала депрессия, от которой страдает спортсмен. Клуб заявил, что с пониманием относится к решению вратаря и выражает ему поддержку.

Кинг провел четыре матча за первую команду «Лутона». Он отметил, что надеется продолжать играть в футбол, но уже на любительском уровне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»
Футбол
Думбия прилетел в Лиссабон на подписание контракта со «Спортингом»
Бокс
День в истории. Майку Тайсону исполнился 51 год
Плавание
День в истории. Майклу Фелпсу исполнилось 32 года
все новости