Марко Петкович может перейти в «Спартак»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Iformer.rs, Петкович в ближайшее время прилетит в Москву на медицинский осмотр, после чего подпишет контракт сроком на два года.

Отметим, что защитник перейдет в стан красно-белых на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Петкович принял участие в 35-ти матчах и забил четыре гола.

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