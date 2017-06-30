Марко Петкович может перейти в «Спартак»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Iformer.rs, Петкович в ближайшее время прилетит в Москву на медицинский осмотр, после чего подпишет контракт сроком на два года.
Отметим, что защитник перейдет в стан красно-белых на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Петкович принял участие в 35-ти матчах и забил четыре гола.
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