Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по Смолову
Спортивный директор «Зенита»
Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара»
Федор Смолов может перейти в «Зенит». Он сказал, что эта информация не соответствует
действительности.
«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в «Зенит», что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности», - цитирует Сарсанию ТАСС.
В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех
турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.
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