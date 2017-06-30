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Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по Смолову

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит». Он сказал, что эта информация не соответствует действительности.

«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в «Зенит», что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности», - цитирует Сарсанию ТАСС.

Ранее также сообщалось, что Смолов может перейти в «Спартак». 27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно.

В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.

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