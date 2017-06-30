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Сергей Ковалев: Не настаиваю на третьем бое с Уордом

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что не будет настаивать на проведении третьего боя с американцем Андре Уордом.

«Нет, третий бой не в моих целях. Сразу замечу, не потому что я его боюсь, а просто надо отпустить эту ситуацию, и тут просто тяжело боксировать против системы, против местного. Он непобежденный, у него очень большая поддержка и денежная тоже, у него промоутер Джей Зи, у них с Бейонсе состояние в $3,5 млрд, поэтому сложно боксировать против такой машины. Это очевидно, что первый, что второй бой - был судейский», - приводит слова Ковалева ТАСС.

Напомним, 18 июня Андре Уорд в Лас-Вегасе победил Сергея Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

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