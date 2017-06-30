Сауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаут

Мексиканский средневес Сауль «Канело» Альварес назвал исход своего поединка с казахом Геннадием Головкиным.

Напомним, что их бой пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

– Бернард Хопкинс заявил, что бой с Головкиным завершится вашей победой единогласным решением судей.

– Мне очень трудно согласиться с Хопкинсом. Я не думаю, что бой продлится 12 раундов. Я почти гарантирую, что до 12 раунда он не доберется. Все закончится нокаутом.

– Вы настолько уверены в победе нокаутом?

– У меня нет сомнений.

– Перед вашим боем 26 августа пройдет поединок Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. Он не помешает вашему бою?

– Лично меня это не беспокоит совершенно. Я не потерял сон. Я не считаю это спортом. Это отсутствие уважения. Отсутствие уважение к болельщикам и к боксу. Мэйвезер – один из лучших боксеров последних лет и он будет драться с кем? С дебютантом? Настоящая безвкусица.