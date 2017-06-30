Сауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаут
Мексиканский средневес Сауль «Канело» Альварес назвал исход своего поединка с казахом Геннадием Головкиным.
Напомним, что их бой пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.
– Бернард Хопкинс
заявил, что бой с Головкиным завершится вашей победой единогласным решением
судей.
– Мне очень трудно согласиться с Хопкинсом. Я не думаю, что бой продлится 12 раундов. Я почти гарантирую, что до 12 раунда он не доберется. Все закончится нокаутом.
– Вы настолько
уверены в победе нокаутом?
– У меня нет сомнений.
– Перед вашим боем 26
августа пройдет поединок Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. Он не помешает
вашему бою?
– Лично меня это не беспокоит совершенно. Я не потерял сон. Я не считаю это спортом. Это отсутствие уважения. Отсутствие уважение к болельщикам и к боксу. Мэйвезер – один из лучших боксеров последних лет и он будет драться с кем? С дебютантом? Настоящая безвкусица.