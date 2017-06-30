Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон- : -Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Теннис  Конта- : -Плишкова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаут

Источник:  TMZКомментарии

Мексиканский средневес Сауль «Канело» Альварес назвал исход своего поединка с казахом Геннадием Головкиным.

Напомним, что их бой пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

– Бернард Хопкинс заявил, что бой с Головкиным завершится вашей победой единогласным решением судей.
– Мне очень трудно согласиться с Хопкинсом. Я не думаю, что бой продлится 12 раундов. Я почти гарантирую, что до 12 раунда он не доберется. Все закончится нокаутом.

– Вы настолько уверены в победе нокаутом?
– У меня нет сомнений.

– Перед вашим боем 26 августа пройдет поединок Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. Он не помешает вашему бою?
– Лично меня это не беспокоит совершенно. Я не потерял сон. Я не считаю это спортом. Это отсутствие уважения. Отсутствие уважение к болельщикам и к боксу. Мэйвезер – один из лучших боксеров последних лет и он будет драться с кем? С дебютантом? Настоящая безвкусица.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Абель Санчес: Головкин победит Альвареса по очкам или нокаутирует его в конце бояТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.Глава UFC: Макгрегор хочет подраться с Хабибом в РоссииПрезидент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах ирландского бойца Конора Макгрегора, который в августе этого года проведет поединок с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйвезером.Жан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравниваютЖан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравниваютНовичок «Ростова», полузащитник Жан Майер прокомментировал свою схожую внешность с бойцом UFC Конором Макгрегором.Даниэль Кормье: Не могу понять, как Конор сумел заинтересовать МэйвезераЧемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье объяснил, почему непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер согласился провести поединок по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать ХорнаЗнаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о дальнейших планах своего самого известного подопечного Мэнни Пакьяо.Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах КанелоЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.Константин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийКонстантин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийРоссийский боксер, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о планах стать чемпионом мира.Тайсон Фьюри: Макгрегор отправит Флойда в нокаут за 35 секундЭкс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что чемпион UFC Конор Макгрегор одержит победу над 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.Роберто Дюран: Макгрегор – клоун. Мэйвезер легко побьет егоЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях панамец Роберто Дюран поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи рассказал о противостоянии средневесов Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.Бернард Хопкинс: Выходя против Макгрегора, Мэйвезер показывает, что он нисколько не уважает боксЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс скептически оценивает предстоящий поединок между Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором.«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с Саулем АльваресомТренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мирТренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мирТренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Джон Кавана считает, что чемпион UFC в легком весе шокирует мир 26 августа.Сауль Альварес: Даже после моей победы над Головкиным меня будут критиковатьСауль Альварес: Даже после моей победы над Головкиным меня будут критиковатьМексиканский боксер среднего веса Сауль Альварес рассказал о предстоящем поединке с чемпионом мира«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с Митрионом«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с МитриономФедор Емельяненко за несколько дней до боя с Мэттом Митрионом пришел в студию популярной американской программы MMA Hour.«Это будет историческая битва». Головкин и Альварес о 16 сентября«Это будет историческая битва». Головкин и Альварес о 16 сентябряБоксеры среднего веса Геннадий Головкин и Сауль Альварес, а также промоутер Оскар де ла Хойя приняли участие в программе на телеканал ESPN.Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваГеннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин дал интервью.Геннадий Головкин: Возможно, я завершу карьеру после боя с АльваресомЧемпион мира по трем версиям в среднем весе Геннадий Головкин может завершить спортивную карьеру после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.Тренер Макгрегора: Если кто-то и может отправить Флойда в нокаут, так это КонорОуэн Родди, тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора, уверен, что его подопечный отправит в нокаут непобежденного американского боксера Флойда Мэйвезера.Комментатор HBO: Если кто и упадет в бою Головкин – Альварес, им будет КанелоКомментатор HBO: Если кто и упадет в бою Головкин – Альварес, им будет КанелоПо мнению Лэмпли фаворитом в противостоянии является боксер из Казахстана.
Футбол
Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»
Футбол
Думбия прилетел в Лиссабон на подписание контракта со «Спортингом»
Бокс
День в истории. Майку Тайсону исполнился 51 год
Плавание
День в истории. Майклу Фелпсу исполнилось 32 года
все новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости