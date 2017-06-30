Манолас не перейдет в «Зенит»

Защитник «Ромы» Костас Манолас не станет игроком «Зенита». Об этом сообщают несколько итальянских СМИ, в том числе Sportitalia и Corierre Giallorosso.

Сообщается, что «Зенит» решил отказаться от переговоров с игроком. Сам Манолас также принял решение не переходить в «Зенит». Ранее сообщалось, что проблема в переговорах возникла после того, как «Зенит» предложил Маноласу зарплату в рублях, что не устроило игрока.

В сезоне-2016/17 26-летний Костас Манолас провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.

Таблица трансферов РФПЛ