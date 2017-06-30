Алексис Санчес: Уйду ли я из «Арсенала», будем смотреть после Кубка конфедераций

Нападающий сборной Чили и «Арсенала» Алексис Санчес не стал комментировать возможный переход в «Манчестер Сити».

– Сейчас я на Кубке конфедераций, все мои мысли о нем. После него будем смотреть, останусь я или уйду куда-то, – передает слова Санчеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финальном матче Кубка конфедераций-2017 сыграют Чили и Германия. Встреча пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. В полуфинале чилийцы обыграли по пенальти Португалию, а немцы выиграли у Мексики со счетом 4:1.

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. За это время он провел 102 матча в АПЛ и забил 52 мяча.