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Алексис Санчес: Уйду ли я из «Арсенала», будем смотреть после Кубка конфедераций

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий сборной Чили и «Арсенала» Алексис Санчес не стал комментировать возможный переход в «Манчестер Сити».

– Сейчас я на Кубке конфедераций, все мои мысли о нем. После него будем смотреть, останусь я или уйду куда-то– передает слова Санчеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в финальном матче Кубка конфедераций-2017 сыграют Чили и Германия. Встреча пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. В полуфинале чилийцы обыграли по пенальти Португалию, а немцы выиграли у Мексики со счетом 4:1. 

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. За это время он провел 102 матча в АПЛ и забил 52 мяча.

Голосование: Кто выиграет финальный матч Кубка конфедераций-2017?

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