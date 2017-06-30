Клаудио Браво: Финал с Германией будет сложным, у немцев – сильные молодые игроки

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Германии.

– Мы очень довольны, что вышли в финал. Мы играли с лучшей командой Европы, поэтому и победили лишь по пенальти. Финал будет сложным. Германия - отличная команда с сильными и молодыми игроками. Мы будем наслаждаться игрой в финале, – передает слова Браво корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финальный матч Кубка конфедераций-2017, в котором сыграют Германия и Чили пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В полуфинале чилийцы обыграли по пенальти Португалию, а немцы выиграли у Мексики со счетом 4:1.