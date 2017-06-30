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Крис Алгиери сравнил силу Мэнни Пакьяо и Дэнни Джейкобса

Комментарии

Американский боксер Крис Алгиери накануне поединка Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном сравнил силу удара филиппинца и Дэнни Джейкобса, который выступает на две весовые категории тяжелее.

Напомним, что Бой Пакьяо — Хорн состоится 2 июля в Брисбене (Австралия).

– Знаете, я мало слышал о Хорне. Я не знаю, чего от него ожидать. Опасно выходить на такого парня. Он может тебя побить и создать себе репутацию.

Я думаю, что команда Пакьяо достаточно умна, чтобы выбрать правильного соперника. Во всяком случае, подходящего на данный момент. И они знают, что люди в первую очередь хотят видеть именно Пакьяо. Не Хорна.

– Вы тренировались с Дэнни Джейкобсом. Он средневес. И боксировали с Мэнни. Можете сравнить силу удара Пакьяо и Дэнни Джейкобса?
– Слишком большое различие. Подразумеваю то, что у меня были бои со множеством бьющих боксеров. Все бьют по-разному. Люди часто меня спрашивают: «А этот парень сильно бьет? А тот?» Да, все сильно бьют. И у Амира Хана тяжелый удар. Значит, он самый сильный? Нет. Но бьет он сильно. Просто на таком уровне все сильно бьют.

Удары различаются. Сила Мэнни удивительна. Он хорошо режет углы. Кажется, что ты в безопасности, а вот – нет. Он срезает угол и наносит серию из новой позиции. Это ни на что не похоже.

Сила Дэнни в том, что его пружинный удар. Похоже на Роя Джонса. Только размах более компактный.

– Возможно, сила Пакьяо заключается в том, что он передвигается и его ударов не видно?
– Да, да. Именно так. Он ускользает из поля зрения. Кажется, он несбалансирован. Но это не так. Он способен взломать любую защиту. Это меня поразило больше всего.

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