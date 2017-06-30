Майкл Биспинг: Спад в карьере Емельяненко связан с отказом от допинга

Действующий чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что россиянин Федор Емельяненко начал уступать бои по причине того, что отказался от употребления допинга.



«Pride не беспокоили допинг-тесты, они хотели, чтобы бойцы принимали стероиды, это ожидалось японской аудиторией. Конечно же, по прибытии в Америку они перестали принимать допинг, потому что начали сдавать тесты. Это лишило их уверенности. Потому что самое важное - это уверенность в своих силах. Нужно верить, а не зажмуриваться при каждом ударе. За такой долгий срок употребления они уверовали в свою неуязвимость.



Федор был абсолютно невероятным бойцом, который всегда показывал зрелище. Я не знаю, но, возможно, ему следует забыть о боях. И я не виню его за желание продолжать, потому что он настоящий боец. Нужно завершать на гребне волны, чтобы остаться в памяти по тем потрясающим достижениям, а не по картине, как ты лежишь на полу, а чертов Митрион разбивает твое лицо», - приводит слова Биспинга Allboxing.ru.

Напомним, в последнем поединке Емельяненко проиграл бой нокаутом на второй минуте первого раунда американскому бойцу Мэтту Митриону.



Ну, проиграл Федор Емельяненко. И что теперь? Колонка Сергея Ващенко