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Поль Погба: «МЮ» - худшая команда на свете

Источник:  Журнал EsquireКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил критикам, которые считают его клуб худшим в мире.

«Несомненно, мы – самая худшая команда на свете, однако мы выиграли три трофея, никто об этом не забыл? Разве мы такие плохие? Я соглашусь с этим. Но «МЮ» взял три чертовых трофея и лишь это имеет значение. Можно быть лучшей командой на свете и не выиграть ничего, кто потом ее вспомнит?», - приводит слова Погба Esquire.

Напомним, в прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, Кубок лиги и Кубок Англии.

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