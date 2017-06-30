Поль Погба: «МЮ» - худшая команда на свете

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил критикам, которые считают его клуб худшим в мире.

«Несомненно, мы – самая худшая команда на свете, однако мы выиграли три трофея, никто об этом не забыл? Разве мы такие плохие? Я соглашусь с этим. Но «МЮ» взял три чертовых трофея и лишь это имеет значение. Можно быть лучшей командой на свете и не выиграть ничего, кто потом ее вспомнит?», - приводит слова Погба Esquire.

Напомним, в прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, Кубок лиги и Кубок Англии.