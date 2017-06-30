Адвокат Уильямс: ДТП с участием Винус – это несчастный случай

Адвокат американской теннисистки Винус Уильямс Малькольм Каннингем считает, что его клиентка не виновата в ДТП, в котором погиб человек. Он считает, что произошел несчастный случай.

«Уильямс выехала на перекресток на зеленый свет. Согласно отчету полиции, она двигалась со скоростью пять миль [около 8 километров] в час, когда госпожа Барсон врезалась в нее. Власти не обвиняют Уильямс в нарушении ПДД. Это несчастный случай, и Винус выражает соболезнования семье, потерявшей любимого человека», - цитирует Каннингема Lenta.ru.

Авария случилась 9 июня, когда теннисистка на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке. 78-летний Джером Барсон, сидевший за рулем второго автомобиля, был доставлен в больницу, где умер через 14 дней. Его супруга выжила.

Ранее в СМИ сообщалось, что виновником ДТП признали Винус Уильямс, в крови которой наркотических веществ или алкоголя не обнаружили.