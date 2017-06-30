«Хаддерсфилд» подписал Муя

Австралийский полузащитник Аарон Муй подписал контракт с «Хаддерсфилдом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что новичок премьер-лиги заплатил «Манчестер Сити» за игрока восемь миллионов фунтов, и это новый рекорд клуба. Также «Сити» может получить еще два миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне 26-летний Муй выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды. В 51 матче он забил четыре мяча при четырех голевых передачах.