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«Хаддерсфилд» подписал Муя

Источник:  ФК «Хаддерсфилд»Комментарии

Австралийский полузащитник Аарон Муй подписал контракт с «Хаддерсфилдом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что новичок премьер-лиги заплатил «Манчестер Сити» за игрока восемь миллионов фунтов, и это новый рекорд клуба. Также «Сити» может получить еще два миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне 26-летний Муй выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды. В 51 матче он забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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