Илья Жигулев: На сборе есть все, чтобы качественно тренироваться

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился мнением о сборах команды в Австрии.

«У нас прекрасные условия для работы – комфортабельный отель, расположенные очень близко от него хорошие поля, тренажерный зал. Есть все, что надо для качественной подготовки к сезону. Сейчас я чувствую себя физически уже гораздо лучше, чем пару недель назад, – всё-таки мы хорошо поработали на первом сборе.

Теперь нужно получить игровую практику в спаррингах. Мы все с нетерпением ждём матчей, тем более что все соперники у нас будут очень интересные – чемпионы своих стран. Думаю, игры получатся интересными и для нас, и для болельщиков», - Жигулева хавбека пресс-служба «быков».

В прошедшем сезоне Жигулев принял участие в 11-ти матчах.