Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон1:4Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Теннис  Конта- : -Плишкова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Жигулев: На сборе есть все, чтобы качественно тренироваться

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился мнением о сборах команды в Австрии.

«У нас прекрасные условия для работы – комфортабельный отель, расположенные очень близко от него хорошие поля, тренажерный зал. Есть все, что надо для качественной подготовки к сезону. Сейчас я чувствую себя физически уже гораздо лучше, чем пару недель назад, – всё-таки мы хорошо поработали на первом сборе.

Теперь нужно получить игровую практику в спаррингах. Мы все с нетерпением ждём матчей, тем более что все соперники у нас будут очень интересные – чемпионы своих стран. Думаю, игры получатся интересными и для нас, и для болельщиков», - Жигулева хавбека пресс-служба «быков».

В прошедшем сезоне Жигулев принял участие в 11-ти матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛСмолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Манолас не перейдет в «Зенит»Защитник «Ромы» Костас Манолас не станет игроком «Зенита». Об этом сообщают несколько итальянских СМИ, в том числе Sportitalia и Corierre Giallorosso.Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по СмоловуСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит». Он сказал, что эта информация не соответствует действительности.«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»Бывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.Марко Петкович может перейти в «Спартак»Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»Агент полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.Самый сложный календарь в истории. Все нюансы РФПЛ-2017/18Самый сложный календарь в истории. Все нюансы РФПЛ-2017/18«Советский спорт» до мельчайших подробностей рассказывает о календаре РФПЛ сезона-2017/18.Константин Парамонов: Не хотел быть диктатором. Это мне и вышло боком...Константин Парамонов: Не хотел быть диктатором. Это мне и вышло боком...Бывший тренер молодежной команды «Амкара» объяснил «Советскому спорту» причину своего увольнения.В субботу Паредес пройдет медобследование в «Зените»Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)«Спартак» может совершить трансфер года, а Аршавин снова забивает (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утраГермания - в финале Кубка конфедераций, а Фурсенко готов вернуть Аршавина в «Зенит». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Владимир Стржалковский: «Динамо» - не команда чемпионских амбицийПредседатель Центрального совета спортобщества «Динамо» рассказал о перспективах одноименного футбольного клуба в чемпионате России-2017/18.Сергей Фурсенко: Выход Аршавина на новый стадион «Зенита» если не обрушит его, то точно сотрясетПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко не исключил возможность возвращения в команду бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.Вандерсон: Сделаю все, чтобы подойти к матчу со «Спартаком» во всеоружииНападающий московского «Динамо» Вандерсон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в первом туре чемпионата России-2017/18.Сергей Семак: Большого количества новичков в «Уфе» не будет, стараемся жить по средствамГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о приоритетах в трансферной политике клуба.Властимил Петржела: Работая с «Зенитом», Спаллетти не хотел учить русский язык и общаться с русскими игрокамиБывший главный тренер «Зенита» отметил важность владения русским языком для наставников-иностранцев, работающих в РФПЛ.«Ростов» подписал контракт с защитником сборной Исландии«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником сборной Исландии Сверриром Ингасоном.Юрий Калитвинцев: Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атакГлавный тренер московского «Динамо» прокомментировал крупную победу над командой «Бавария 2» (7:1) в контрольном матче.Чичарито: Надеюсь, скоро русские игроки заиграют в лучших командах ЕвропыНападающий сборной Мексики Чичарито поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (1:4).Тульский «Арсенал» просматривает черногорского защитникаНа просмотре в «Арсенале» находится черногорский защитник Ристо Радунович, сообщает пресс-служба тульского клуба.
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» не делал никакого предложения по Смолову
Футбол
Марко Петкович может перейти в «Спартак»
Футбол
Агент Рыбуса: Если Мацей будет выбирать между российскими клубами, то это будут ЦСКА или «Локомотив»
Футбол
Думбия прилетел в Лиссабон на подписание контракта со «Спортингом»
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Илья Жигулёв
Илья Жигулёввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости