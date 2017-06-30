Док Риверс: Мне уже надоели разговоры про Пола

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс заявил, что резонанс вокруг обмена разыгрывающего Криса Пола в «Хьюстон Рокетс» уже начал его раздражать.

«Все, эта страница для нас перевернута, точка. Меня уже начинают выбешивать новости об этом из каждого утюга. Это вовсе не значит, что мы отказываемся от борьбы за перстни, просто мы изменим свой путь на более правильный», - приводит слова Риверса ESPN.

Напомним, что «Лос-Анджелес Клипперс» обменяли Пола Пола в «Хьюстон» на Беверли, Уильямса и Деккера.

Отметим, что с 1 июля Пол мог стать свободным агентом. Спортсмен известил «Клипперс» о том, что подпишет контракт с «Хьюстоном», и потому клуб решился на его обмен.

Добавим, что в минувшем сезоне Пол набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.