Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча за публичную поддержку Оскара

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк и главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая за публичную поддержку игрока шанхайцев Оскара.

По сообщению официального сайта федерации футбола Китая, кроме дисквалификации на Халка и Виллаш-Боаша наложен штраф в размере семи тысяч долларов.

После матча 14-го тура игрок и тренер сфотографировались в футболках с надписью «Ничего не делать, ничего не говорить». Этот слоган расценили как слова поддержки в адрес Оскара.

Напомним, полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар был дисквалифицирован на 8 матчей за то, что спровоцировал драку в игре 13-го тура против «Гуанчжоу Фули».

«Шанхай СИПГ» с 33 очками занимает второе место в чемпионате Китая, уступая на четыре балла «Гуанчжоу Эвергранд».