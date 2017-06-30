Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча за публичную поддержку Оскара
Нападающий китайского
клуба «Шанхай СИПГ» Халк и главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш
дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая за публичную поддержку игрока
шанхайцев Оскара.
По сообщению официального сайта федерации футбола Китая,
кроме дисквалификации на Халка и Виллаш-Боаша наложен штраф в размере семи
тысяч долларов.
После матча 14-го тура игрок и тренер сфотографировались в
футболках с надписью «Ничего не делать, ничего не говорить». Этот слоган
расценили как слова поддержки в адрес Оскара.
Напомним, полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар был
дисквалифицирован на 8 матчей за то, что спровоцировал драку в игре 13-го тура
против «Гуанчжоу Фули».
«Шанхай СИПГ» с 33 очками занимает второе место в чемпионате
Китая, уступая на четыре балла «Гуанчжоу Эвергранд».