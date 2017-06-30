Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уотсон2:6, 6:3, 3:4Возняцки
Футбол  Локомотив- : -Риека
Теннис  КонтаПлишкова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча за публичную поддержку Оскара

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк и главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая за публичную поддержку игрока шанхайцев Оскара.

По сообщению официального сайта федерации футбола Китая, кроме дисквалификации на Халка и Виллаш-Боаша наложен штраф в размере семи тысяч долларов.

После матча 14-го тура игрок и тренер сфотографировались в футболках с надписью «Ничего не делать, ничего не говорить». Этот слоган расценили как слова поддержки в адрес Оскара.

Напомним, полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар был дисквалифицирован на 8 матчей за то, что спровоцировал драку в игре 13-го тура против «Гуанчжоу Фули».

«Шанхай СИПГ» с 33 очками занимает второе место в чемпионате Китая, уступая на четыре балла «Гуанчжоу Эвергранд».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: У «Зенита» нет намерения вернуть ХалкаПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о нынешних приоритетах в трансферной политике клуба.Команда Сколари одержала одиннадцатую победу подряд в чемпионате Китая«Гуанчжоу Эвергранд» в матче 14-го тура чемпионата Китая обыграл «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 2:0.Гол Ахмедова помог «Шанхай СИПГ» разгромить аутсайдера чемпионата Китая«Шанхай СИПГ» в матче 14-го тура чемпионата Китая обыграл «Хэнань Цзянье» со счетом 4:1.Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеАндрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлоеБывший президент «Спартака» прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможноБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ, что экс-нападающий «Зенита» Халк может вернуться в питерский клуб.Виллаш-Боаш пожертвует 100 тысяч евро пострадавшим от лесных пожаров в ПортугалииГлавный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш, работавший с 2014 по 2016 годы в «Зените», переведет 100 тысяч евро семьям, которые пострадали от лесных пожаров в Португалии.ВИДЕО ДНЯ: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата КитаяЭкс-полузащитник «Челси» Оскар и бывший игрок «Зенита» Халк, выступающие ныне за «Шанхай СИПГ», поучаствовали в массовой драке в матче чемпионата Китая с «Гуанчжоу Фули» (1:1).Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]Стадион на Крестовском обсуждают все. Пришло время проверить, насколько вы в теме.«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»«Манчини нужны громкие трансферы, а «Зениту» – новый Халк»10 июня в Минске завершился чемпионат Европы, победу в котором одержал гроссмейстер Максим Матлаков.«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба – о травме и перестановках в «Зените»«Ибрагимович? Мне достаточно Халка». Дзюба – о травме и перестановках в «Зените»Артем Дзюба и Андрей Лунев успешно прошли медосмотр, но сбор «Зенита» они начнут по индивидуальной программе.Константин Сарсания: Возвращение Халка стало бы интересным вариантом для «Зенита»Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания высказался о возможном возвращении в команду форварда Халка.Дубль Халка принес его команде пятую победу подряд«Шанхай СИПГ» в матче 12-го тура чемпионата Китая обыграл «Ляонин Хувин» со счетом 4:1.«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутри«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутриПереводчик Валерий Рудковский объяснил, почему тренер «Зенита» так и не понял Россию и рассказал уникальные истории из жизни команды.Валерий Рейнгольд: Жулиано в подметки не годится ХалкуБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о том, как должен измениться состав «Зенита» с приходом в клуб нового руководства.«Зенит» ошибся с увольнением Луческу. Или нет? Главная дискуссия дня«Зенит» ошибся с увольнением Луческу. Или нет? Главная дискуссия дняПо три главных аргумента в каждую сторону: а на какой вы стороне?Артем Дзюба: Если бы мог выбирать тренера, пригласил Клоппа, Боаша или СлуцкогоНападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, с кем из тренеров ему хотелось бы поработать при возможности выбора.Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом«Шанхай СИПГ» в матче 11-го тура чемпионата Китая обыграл на своем поле «Бэйцзин Гоянь» со счетом 5:1.Дерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутболаДерзость Роналду, признание Моуринью и критика Анри. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Халк может заменить Санчеса в «Арсенале»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» начал поиски замены нападающему Алексису Санчесу, который может покинуть клуб грядущим летом.Хусти не забил пенальти, но его команда сыграла вничью и покинула зону вылета чемпионата КитаяМатч 10-го тура чемпионата Китая между «Чанчунь Ятай» и «Тяньцзинь Тэда» закончился вничью со счетом 1:1.
Теннис
Адвокат Уильямс: ДТП с участием Винус – это несчастный случай
MMA
Майкл Биспинг: Спад в карьере Емельяненко связан с отказом от допинга
Футбол
Манолас не перейдет в «Зенит»
Бокс
Сауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаут
все новости
Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГкалендарьстатистика
Андре Виллаш-Боаш
Андре Виллаш-Боашвсе новости
Халк
Халквсе новости