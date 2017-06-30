Артуро Видаль: Я не называл Роналду жуликом
Полузащитник сборной Чили и мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль опроверг информацию о том, что он называл нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду жуликом.
«Я никогда и не думал говорить такие слова, которые мне приписывают в прессе. Никогда и никого я не называл так. Роналду – мой коллега и я его уважаю. Однажды он провел моего сына в раздевалку «Реала», где сделал фото с ним и подарил футболку», - приводит слова Видаля AS.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция