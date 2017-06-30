Доннарумма в понедельник встретится с руководством «Милана»

Встреча голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы с руководством клуба намечена на ближайший понедельник. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, после этой встречи вратарь примет решение о своем будущем. Напомним, что ранее Доннарумма отказался подписывать новый контракт с «Миланом» за год до его окончания. После этого президент «Милана» заявил, что 18-летний голкипер весь сезон проведет на трибунах.

Позднее появилась информация, что Доннарумма может все же подписать новый контракт, который предусматривает возможность трансфера в мадридский «Реал» через год.

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 41 матч за «Милан», пропустил 49 мячей и десять раз отыграл «на ноль».