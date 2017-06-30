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Сауль Ньигес: Главная сборная Испании - другой мир

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Атлетико» и молодёжной сборной Испании Сауль Ньигес заявил, что считает главную национальную команду совсем другим миром по уровню игры.

«На этом этапе цель только одна — победа. Хотим как следует отпраздновать всей командой, потому как у нас был очень непростой отборочный турнир. Мы играли в стыковых матчах и просто не имели права проигрывать в нескольких встречах. В финальном турнире мы пропустили всего два мяча. Первый соперник забил чудом, а второй был забит после рикошета, поэтому можно сказать, что нам не повезло.

Понимаем, что в последний раз наденем футболку сборной. По крайне мере, на молодежном уровне. Знаем, что взрослая сборная - это совсем другой мир. Понимаем, что это наш последний турнир. Поэтому наслаждаемся временем, проведенным вместе. Было бы странно, если бы мы не получали удовольствия от матчей за сборную. Думаю, наша игра как нельзя лучше передает наше настроение на поле.

Обе команды хороши. У нас даже схожая манера игры. Надо проявить характер, сыграть в свой футбол и, конечно же, усердно работать. Когда мы работаем друг на друга, наша команда становится сильнее - мы можем подстроиться под любой стиль соперника. Можем плести комбинации, когда соперник отсиживается в обороне. На тот случай, когда соперник атакует, у нас есть быстрые игроки, которые способны здорово контратаковать.

Мы хорошо умеем это делать. Поскольку немцы играют в схожем ключе, нам, возможно, будет выгоднее действовать от обороны и ловить их на контратаках», - цитирует Сауля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Испании вышла в финал молодежного чемпионата Европы, где сразится с командой Германии.

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