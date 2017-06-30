«Спартак» объявил об уходе Маурисио
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Московский «Спартак» объявил об уходе из команды бразильского защитника Маурисио.
«Спартак» благодарит Маурисио за время, проведённое с красно-белыми, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - сообщает официальный сайт «Спартака».
Напомним, что Маурисио был арендован «Спартаком» у итальянского
«Лацио» в августе прошлого года.
В минувшем сезоне Маурисио провел 11 матчей и забил один гол.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически