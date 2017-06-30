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«Спартак» объявил об уходе Маурисио

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Московский «Спартак» объявил об уходе из команды бразильского защитника Маурисио.

«Спартак» благодарит Маурисио за время, проведённое с красно-белыми, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - сообщает официальный сайт «Спартака».

Напомним, что Маурисио был арендован «Спартаком» у итальянского «Лацио» в августе прошлого года.

В минувшем сезоне Маурисио провел 11 матчей и забил один гол.

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